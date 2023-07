Ο μάνατζερ του, Βίκτορ Οσιμέν, Ρομπέρτο Καλέντα, διέψευσε τα τελευταία ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του πελάτη του.

«Διάβασα στο Il Mattino ότι "ο Καλέντα δεν έχει σκοπό να ανανεώσει το καλοκαίρι και ότι θέλει να εξερευνήσει όλες τις επιλογές της αγοράς" και ότι "δεν θα υπογράψω νέο συμβόλαιο με τη Νάπολι". Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις», τόνισε ο ατζέντης του Βίκτορ Οσιμέν Ρομπέρτο Καλέντα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Νάπολι πρόσφερε νέο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο στον Όσιμεν και περιμένει την τελική του απόφαση. Ο πρόεδρος των πρωταθλητών Ιταλίας, Ντε Λαουρέντις, έλεγε πάντα ότι ο Νιγηριανός επιθετικός δεν είναι προς πώληση και ότι έχει έρθει σε συμφωνία για δύο ακόμα χρόνια.

Victor Osimhen agent Roberto Calenda: “Reports of my plan to explore all the options now and then not signing new contract at Napoli are completely fake”. 🔵🇳🇬



Napoli offered new long term deal to Osimhen, waiting for his final decision. pic.twitter.com/aTl6rMiqpU