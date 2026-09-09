Νάπολι - Άρσεναλ: Το γκολ του Όντεγκααρντ από ασίστ Τζόλη
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Εννέα λεπτά αφότου μπήκε στο ματς, ο Τζόλης σέρβιρε το 1-0 στην Άρσεναλ, με τον Όντεγκααρντ να ανοίγει το σκορ ενάντια στη Νάπολι.
Η Άρσεναλ αδυνατούσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα της Νάπολι, εντούτοις η είσοδος του Χρήστου Τζόλη στο 66' άλλαξε τα δεδομένα, με τον Έλληνα παικταρά να στρώνει στον Όντεγκααρντ και τον Νορβηγό να ανοίγει το σκορ με τρομερό σουτ στο 75', στην τρίτη φετινή συνεργασίας των δύο συμπαικτών!
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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