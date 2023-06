Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Αλ Νασρ ανέβασε περισσότερο την προσφορά της στον Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, απέσπασε την έγκριση του και θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία της με την Ίντερ.

Φαίνεται τελικά πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς θα γίνουν συμπαίκτες. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Αλ Νασρ ανέβασε κι άλλο την προσφορά της στον διεθνή Κροάτη χαφ, ο οποίος... βαρέθηκε να περιμένει την πρόταση της Μπαρτσελόνα και δέχτηκε να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία.

Η Αλ Νασρ τα είχε ήδη βρει με την Ίντερ στα 23 εκατομμύρια ευρώ και απέμενε η συγκατάθεση του διεθνή μέσου. Ο Μπρόζοβιτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο, έως το 2026 και σε αυτό το διάστημα θα εισπράξει 100 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του πριμ υπογραφής. Θυμίζουμε πως η ομάδα του CR7 έχει κλείσει ήδη και τον Χακίμ Ζίγιεχ.

Η Ίντερ απέκτησε τον Κροάτη τον Ιανουάριο του 2015 από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Σε αυτά τα χρόνια μέτρησε 330 εμφανίσεις, 31 γκολ, 43 ασίστ και σήκωσε ένα πρωτάθλημα, δυο κύπελλα και άλλα τόσο Super Cup. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε τρία γκολ και έξι ασίστ σε 40 συμμετοχές.

