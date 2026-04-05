Ελβετία: Φωτιά σε ματς Γ' κατηγορίας, την έσβησε πρώην παίκτης της Ίντερ
Μία φωτιά που ξέσπασε ακριβώς πίσω από τη γραμμή του άουτ λίγο έφερε αναστάτωση στην αναμέτρηση της Παραντίσο με την Μπαβουά, ωστόσο την κατάσταση πήρε στα χέρια του ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Ιταλίας!
Ο λόγος για τον Εζέκιελ Σκελότο, που αγωνίζεται με τη φανέλα της πρώτης και, δίχως να χάσει καιρό, έσπευσε στο σημείο με λάστιχο και κατάφερε να σβήσει άμεσα την πυρκαγιά...
Ο 37χρονος μπακ χαφ αγωνίζεται πλέον στη Γ' κατηγορία της Ελβετίας, έχοντας πίσω του μία τεράστια καριέρα κατά την οποία έπαιξε, μεταξύ άλλων, σε Αταλάντα, Τσεζένα, Ίντερ, Πάρμα, Κιέβο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μπράιτον και Ρασίνγκ Κλουμπ. Το 2012 δε, είχε καταγράψει και τη μοναδική του συμμετοχή με τη Σκουάντρα Ατζούρα, παίζοντας στη φιλική ήττα, 2-1, από την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ.
In the latest edition of random Swiss football incidents: a fire broke out during yesterday's third-tier match between FC Paradiso and FC Bavois.— Craig King - 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀EN (@FootballSwissEN) April 5, 2026
Paradiso's captain & VP Ezequiel Schelotto, capped by Italy at Wembley in 2012, intervened to put the fire out.
