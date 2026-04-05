Ο άλλοτε διεθνής με την Ιταλία και ποδοσφαιριστής των Ίντερ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Εζέκιελ Σκελότο, έγινε... πυροσβέστης σε αγώνα της Γ' Ελβετίας!

Μία φωτιά που ξέσπασε ακριβώς πίσω από τη γραμμή του άουτ λίγο έφερε αναστάτωση στην αναμέτρηση της Παραντίσο με την Μπαβουά, ωστόσο την κατάσταση πήρε στα χέρια του ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Ιταλίας!

Ο λόγος για τον Εζέκιελ Σκελότο, που αγωνίζεται με τη φανέλα της πρώτης και, δίχως να χάσει καιρό, έσπευσε στο σημείο με λάστιχο και κατάφερε να σβήσει άμεσα την πυρκαγιά...

Ο 37χρονος μπακ χαφ αγωνίζεται πλέον στη Γ' κατηγορία της Ελβετίας, έχοντας πίσω του μία τεράστια καριέρα κατά την οποία έπαιξε, μεταξύ άλλων, σε Αταλάντα, Τσεζένα, Ίντερ, Πάρμα, Κιέβο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μπράιτον και Ρασίνγκ Κλουμπ. Το 2012 δε, είχε καταγράψει και τη μοναδική του συμμετοχή με τη Σκουάντρα Ατζούρα, παίζοντας στη φιλική ήττα, 2-1, από την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ.