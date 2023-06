Στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χακίμ Ζίγιεχ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2026 και θα είναι συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά τις μεταγραφές των Καρίμ Μπενζεμά και Ενγκολό Καντέ στην Αλ Ιτιχάντ, ήρθε η σειρά και για εκείνη του Χακίμ Ζίγιεχ στην Αλ Νασρ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μαροκινός επιθετικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2026 στην ομάδα που αγωνίζεται ο Πορτογάλος super star, Κριστιάνο Ρονάλντο. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι όροι του συμβολαίου έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των Μπλε και της ομάδας από το Ριάντ και η μεταγραφή του θα κοστίσει 10 εκατ. ευρώ. Ο Ζίγιεχ αναμένεται να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία τις επόμενες ημέρες για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα «πέσουν» οι υπογραφές.

Ο Ζίγιεχ αγωνιζόταν στην Τσέλσι από το καλοκαίρι του 2020 και σε συνολικά 107 παιχνίδια κατάφερε να σκοράρει 14 φορές.

Final contracts checked, deal closed for Hakim Ziyech set to join Al Nassr. It’s all agreed with Chelsea since last week and also on player side. 🟡🔵✅🇸🇦 #CFC



Contract until June 2026, just matter of medical tests and then official.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/uTZYmpul3M