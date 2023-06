Η Μίλαν τα έχει βρει με τον Κρίστιαν Πούλισικ και πλέον βρίσκεται σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Τσέλσι και Μίλαν είναι κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρούμπεν Λόφτους Τσικ, όμως φαίνεται πως αυτό δεν θα είναι το μόνο μεταξύ τους deal. Οι Ροσονέρι έχουν ψηλά στη λίστα τους για την ενίσχυση στα άκρα τον Κρίστιαν Πούλισικ και μάλιστα έχουν συμφωνήσει στους όρους της συνεργασίας τους.

Φυσικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία και ανάμεσα στα δυο κλαμπ. Στις πρώτες επαφές είχε διαπιστωθεί απόσταση της τάξης των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (15-25), όμως με... σταδιακές και αμοιβαίες υποχωρήσεις δεν αποκλείεται να βρουν τη χρυσή τομή.

Η Τσέλσι είχε αγοράσει τον Αμερικανό winger από την Ντόρτμουντ αντί 64 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά με τους Μπλε μετράει 145 εμφανίσεις, 26 γκολ και 21 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 30 συμμετοχές, ένα γκολ και δυο ασίστ.

