Από το Λονδίνο στο Μιλάνο κατευθύνεται ο Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ, καθώς η Μίλαν έφτασε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την αγορά του αντί 16+4 εκατ. ευρώ.

Την πρώτη της θερινή μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Μίλαν, η οποία «έκλεισε» το deal για την απόκτηση του Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ από την Τσέλσι.

Οι Ροσονέρι έδωσαν τα χέρια με τη διοίκηση των Λονδρέζων για ένα συνολικό ποσό της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ, 16 ως εγγυημένο ποσό και περίπου τέσσερα σε μορφή μπόνους, και αναμένεται να ανακοινώσουν σύντομα τον 27χρονο Βρετανό χαφ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Λόφτους-Τσικ, έτσι, θα αφήσει την Τσέλσι μετά από μια... ζωή στα Μπλε, καθώς ανήκει σταθερά στους Λονδρέζους από το 2004 όταν και εντάχθηκε στην Ακαδημία της, με δύο δανεισμούς ενδιάμεσα σε Πάλας (2017-2018) και Φούλαμ (2020-2021).



