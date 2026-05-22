Μίλαν: Παρουσίασε τη νέα της φανέλα
Δύο ημέρες πριν το τελευταίο της παιχνίδι για τη φετινή Serie A, η Μίλαν παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για την ερχόμενη σεζόν. Οι Μιλανέζοι πέρασαν νικηφόρα (2-1) από τη Γένοβα και την έδρα της Τζένοα για την 37η αγωνιστική και κρατούν την... τύχη στα χέρια τους για το εισιτήριο του Champions League.
Την Κυριακή (24/5, 21:45) φιλοξενεί την Κάλιαρι και ευελπιστεί να πάρει το τρίποντο, ούτως ώστε να είναι και επίσημα στα... αστέρια της ερχόμενης σεζόν. Δύο 24ωρα πριν την αναμέτρηση οι Ροσονέρι δημοσίευσαν τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2026-27, στην οποία στοχεύει σε επιτυχίες εντός και εκτός των ιταλικών συνόρων.
Συγκεκριμένα η νέα εντός έδρας εμφάνιση θα έχει τρεις φαρδιές κάθετες ρίγες εκ των οποίων οι δύο θα είναι μαύρες και η τρίτη ενδιάμεση κόκκινη.
Un Amore Rossonero ❤🖤— AC Milan (@acmilan) May 22, 2026
The 26/27 AC Milan Home Kit brings back a timeless aesthetic that made millions fall for AC Milan. Out now.@pumafootball pic.twitter.com/b6PO0YcohF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.