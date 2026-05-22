Η Μίλαν προχώρησε στα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας για τη σεζόν 2026-27, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της φετινής Serie A.

Δύο ημέρες πριν το τελευταίο της παιχνίδι για τη φετινή Serie A, η Μίλαν παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για την ερχόμενη σεζόν. Οι Μιλανέζοι πέρασαν νικηφόρα (2-1) από τη Γένοβα και την έδρα της Τζένοα για την 37η αγωνιστική και κρατούν την... τύχη στα χέρια τους για το εισιτήριο του Champions League.

Την Κυριακή (24/5, 21:45) φιλοξενεί την Κάλιαρι και ευελπιστεί να πάρει το τρίποντο, ούτως ώστε να είναι και επίσημα στα... αστέρια της ερχόμενης σεζόν. Δύο 24ωρα πριν την αναμέτρηση οι Ροσονέρι δημοσίευσαν τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2026-27, στην οποία στοχεύει σε επιτυχίες εντός και εκτός των ιταλικών συνόρων.

Συγκεκριμένα η νέα εντός έδρας εμφάνιση θα έχει τρεις φαρδιές κάθετες ρίγες εκ των οποίων οι δύο θα είναι μαύρες και η τρίτη ενδιάμεση κόκκινη.