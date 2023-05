Οπαδοί της Μίλαν σε Ντιμάρκο: «Θα σε κάνουμε να καταπιείς την γλώσσα σου»

Οργισμένοι οπαδοί της Μίλαν κρέμασαν απειλητικό πανό κάτω από το σπίτι του Ντιμάρκο της Ίντερ μετά από βίντεο που τον κατέγραψε να τραγουδάει υβριστικό σύνθημα κατά των «Ροσονέρι».

Οι φίλαθλοι της Μίλαν εξοργίστηκαν με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στο οποίο ο Φεντερίκο Ντιμάρκο της Ίντερ τραγουδούσε υβριστικό σύνθημα κατά της έτερης ομάδας του Μιλάνου μαζί με τους οπαδούς των «νεραντζούρι».

Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την δεύτερη νίκη επί της Μίλαν και την πρόκριση που αυτή έφερε στον μεγάλο τελικό του Champions League. Ο Ιταλός αριστερός μπακ παρασύρθηκε πάνω στην χαρά των στιγμών αυτών.

Οι οπαδοί της Μίλαν αντέδρασαν στο βίντεο αυτό και πήγαν και κρέμασαν ένα πανό κάτω από το σπίτι του το οποίο έλεγε «Ντιμάρκο να έχεις στο μυαλό σου τη μπάλα, αλλιώς θα σε κάνουμε να καταπιείς τη γλώσσα σου».

Federico Dimarco has been threatened by AC Milan ultras, “Dimarco focus on playing or we’ll make you swallow your tongue.” pic.twitter.com/hWEDUhU1Bn

Θορυβημένος από τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο 25χρονος Ιταλός αριστερός μπακ έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από τους φίλους των «Ροσονέρι» μέσω story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Federico Dimarco has apologized to AC Milan fans on Instagram, “Tuesday night after the match I let myself go in a moment of lightness. I want to say sorry to all of the Milan fans that got offended.” pic.twitter.com/aJEzXjj0KC