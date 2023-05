Ο αρχηγός της Γιουβέντους Λεονάρντο Μπονούτσι ανακοινώνει ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της επόμενης σεζόν.

«Όταν σταματήσω να παίζω του χρόνου, θα τελειώσει μια εποχή, ένας τρόπος ερμηνείας της ιταλικής άμυνας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της Γιουβέντους Λεονάρντο Μπονούτσι. Ο 36χρονος αμυντικός που αγωνίζεται με τα ασπρόμαυρα από το 2010 με ένα μονοετές διάλειμμα στη Μίλαν, ανακοίνσε έτσι, την ημερομηνία που επέλεξε για να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο.

Το ανακοίνωσε στο αφιέρωμα της Γιουβέντους -μια συνέντευξη σε τέσσερα αποσπάσματα στο κανάλι της στο Youtube- για να γιορτάσει τις 500 συμμετοχές του με τη φανέλα της Γηραιάς Κυρίας. Η χρονική στιγμή που υποδεικνύει ο Μπονούτσι δεν αποτελεί έκπληξη σε απόλυτο βαθμό, ενόψει και του συμβολαίου που τον δεσμεύει με τη Γιουβέντους μέχρι το τέλος της σεζόν 2023/24, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος κάνει λόγο για μια απόφαση ειλημμένη.

«Σαν παιδί, όταν κυνηγούσες την μπάλα, ονειρευόσουν να φορέσεις μια φανέλα σαν της Γιούβε και το να το πετύχεις 500 φορές σημαίνει ότι έχεις γράψει ιστορία στη Γιούβε και είναι ένα έντονο συναίσθημα», τόνισε και πρόσθεσε, παράλληλα με την αναδρομή μέσα από 19 στιγμές (19 όπως και ο αριθμός της φανέλας) που έχουν σημαδέψει την ιστορία του με την Γιούβε. «Το να ζεις με αυτή τη φανέλα ήταν σαν να ζεις σε ένα όνειρο για 12 χρόνια και μέσα μου υπάρχει πάντα εκείνο το παιδί που είναι χαρούμενο που μπαίνει στο γήπεδο απλά γιατί ήταν το όνειρό του».

On Juventus’ YouTube channel, Bonucci declares that he will stop playing next year, but he isn’t clear if he’s means stop playing at Juventus or retire from football completely. pic.twitter.com/7xnksYf5LH