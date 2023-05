Η Νάπολι κατέκτησε και μαθηματικά το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας της με τις ομάδες της Serie A να βγάζουν το... καπέλο στην ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Ήταν δεδομένο και πλέον είναι επίσημο. Η Νάπολι είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας για τρίτη φορά στην ιστορία της και έβαλε τέλος σε μια αναμονή 33 χρόνων. Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι ήταν δεδομένα η καλύτερη της φετινής Serie A και δικαίως εξασφάλισε το τρόπαιο, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν. Οι υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος... υποκλίθηκαν στους Παρτενοπέι, ανάμεσα τους και ιστορικοί αντίπαλοι όπως η Γιουβέντους, η Ίντερ και η Μίλαν.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄 Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto!

Congratulations to @sscnapoli for winning the Scudetto: a great achievement and a deserved title