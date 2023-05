Οι παίκτες και τα μέλη του επιτελείου της Νάπολι έκαναν τη δικιά τους... φιέστα στα αποδυτήρια της Ουντινέζε μετά την μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος.

Η Νάπολι επέστρεψε στην κορυφή! Οι Παρτενοπέι αναδείχθηκαν ισόπαλοι με την Ουτνινέζε με σκορ 1-1 και εξασφάλισαν μαθηματικά την κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος της ιστορίας τους μετά από 33 χρόνια αναμονής. Οι παίκτες και τα μέλη του επιτελείου των Ναπολιτάνων έστησαν... πάρτι στα αποδυτήρια με τον σκόρερ του χρυσού γκολ Βίκτορ Οσιμέν να κάνει live μετάδοση στο Instagram.

Victor Osimhen is HYPED after Napoli secured the Serie A title 🔥



(via victorosimhen9/IG) pic.twitter.com/BYWHmcv9rY