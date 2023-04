Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο Τσίρο Ιμόμπιλε ενεπλάκη σ' ένα σοκαριστικό τροχαίο, αφού το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με τραμ, με τον ίδιο να είναι ελαφρά τραυματισμένος και να κατηγορεί τον οδηγό του πως πέρασε με κόκκινο.

Ο αρχηγός της Λάτσιο, Τσίρο Ιμόμπιλε και η οικογένειά του γλίτωσε από θαύμα σήμερα το πρωί, αφού ενεπλάκη σ' ένα σοκαριστικό τροχαίο, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με επερχόμενο τραμ.

Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν μεγάλες ζημιές στο όχημά του, με τον ίδιο και τις κόρες του να μεταφέρονται στο νοσοκομείο όντας καλά στην υγεία τους. Ο Ιταλός στράικερ είχε μόνο έναν μικρό τραυματισμό στο χέρι.

Ο 33χρονος Ιταλός επιθετικός κατηγόρησε με δηλώσεις του τον οδηγό του τραμ πως παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και γι' αυτό προκλήθηκε η σφοδρή αυτή σύγκρουση.

«Το τραμ πέρασε με κόκκινο. Από τύχη είμαι καλά, το χέρι μου πονάει λίγο» τόνισε ο αρχηγός των Λατσιάλι.

Ciro's car is Immobile after he crashed into a tram!



Luckily nobody was injured 😰pic.twitter.com/nVXMIStDys