Μπουφόν: «Η αποχώρηση από την Παρί ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου, παράτησα 10 εκατ. ευρώ»

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν μίλησε στο κανάλι του Κρίστιαν Βιέρι στο Twitch και χαρακτήρισε την απόφαση του να φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν ως την χειρότερη της καριέρας του.

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν το καλοκαίρι του 2018 αποχώρησε από την Γιουβέντους και μετακόμισε στην Παρί Σεν Ζερμέν, στην οποία υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Οι Παριζιάνοι του έκαναν πρόταση ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο, όμως ο Ιταλός τερματοφύλακας επέλεξε να επιστρέψει στους Μπιανκονέρι. Ο τερματοφύλακας της Πάρμα μίλησε στο κανάλι του Κρίστιαν Βιέρι στο Twitch και χαρακτήρισε εκείνη την επιλογή του ως την χειρότερη που έχει κάνει στην ζωή του.

«Το να φύγω ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου, παράτησα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μου είπαν ότι ο Αρεόλα θα παίξει στο Champions League και δεν το δέχτηκα. Για μένα παίζει αυτός που το αξίζει. Γι' αυτό επέστρεψα στο Γιουβέντους. Μετά το μετάνιωσα, γιατί τραυματίστηκε ο Αρεόλα και πήραν στη θέση του τον Κέιλορ Νάβας», ανέφερε ο Μπουφόν, ο οποίος αναφορικά με το μέλλον του δήλωσε: «Θα ήθελα να αποσυρθώ μετά το τέλος της επόμενης σεζόν, όχι άλλο. Είμαι ανταγωνιστικός και δεν θέλω να με θεωρούν δεύτερο» .

💬 Buffon: "Irme del PSG fue el mayor error de mi vida, renuncié a 10 millones de euros. Me dijeron que en la Champions jugaría Areola y no lo acepté. Para mí, juega el que se lo merece. Por eso volví a la Juventus. Luego me arrepentí"https://t.co/dA17Q4Bgjg