Ο Νικολό Τζανιόλο συμφώνησε με την Γαλατασαράι για συμβόλαιο 4,5 ετών και οι Τούρκοι προσφέρουν 22 εκατομμύρια ευρώ στη Ρόμα για να κάνουν δικό τους τον Ιταλό μεσοεπιθετικό.

Η Γαλατάσαραϊ είναι κοντά σε ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή. Οι Τούρκοι συμφώνησαν προφορικά με την πλευρά του Νικολό Τζανιόλο για συμβόλαιο 4.5 ετών με απολαβές τρία εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και πλέον προχωράει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρόμα για να κλείσει την συμφωνία.

Nicolò #Zaniolo agreed personal terms with #Galatasaray for a contract until 2027 (€3M/year). Gala are working with #ASRoma to finalize the deal for €15M + bonuses. #transfers https://t.co/GcDKiB4pD9