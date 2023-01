Ενώ τα πάντα έδειχναν πως ο Γιόσιπ Μπρέκαλο όδευε προς τη Νάπολι, η Φιορεντίνα κατάφερε να μεταπείσει τον Κροάτη και να τον κάνει δικό της, αγοράζοντάς τον από τη Βόλφσμπουργκ.

Αντίστροφα μετρούν οι φίλοι της Φιορεντίνα για να δουν τον Γιόσιπ Μπρέκαλο να φορά τη μωβ φανέλα της ομάδας τους. Ο Κροάτης εξτρέμ, που αγωνίστηκε στη Serie A και την Τορίνο στο πρώτο μισό της σεζόν ως δανεικός από τη Βόλφσμπουργκ, έφτασε πολύ κοντά στο να γίνει παίκτης της Νάπολι.

Οι Παρτενοπέι θέλησαν να αγοράσουν τον παίκτη από τους Λύκους, και μάλιστα και ο ίδιος αρχικά εμφανίστηκε θετικός σε αυτό το ενδεχόμενο. Η ομάδα της Φλωρεντίας ωστόσο, έφτασε σε συμφωνία με τους Γερμανούς και απέσπασε το «ναι» του παίκτη, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει μέχρι το 2026.

Josip #Brekalo landed in Florence. He will sign the contract until 2026 (€1,6M/year) with #Fiorentina tomorrow. #transfers https://t.co/oQaiDZtI8M