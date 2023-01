«Η Γιουβέντους θέλει 35.000.000 ευρώ από Λιντς για ΜακΚένι»

Οι συζητήσεις μεταξύ Γιουβέντους και Λινς παραμένουν ανοιχτές αλλά η ομάδα του ιταλικού βορρά αξιώνει 35.000.000 ευρώ για τον Αμερικανό.

Οι Γιουβέντους και Λιντς είναι σε τελικές διαπραγματεύσεις για τον ΜακΚένι.

Ωστόσο, τα 28.000.000 ευρώ που δίνουν οι Άγγλοι, μάλλον, δεν ικανοποιούν τη «βέκια σινιόρα». Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσι Ρομάνο, οι άνθρωποι της Γιούβε θέλουν να βάλουν στα ταμεία τους από το εν λόγω deal 35.000.000 ευρώ. Ετσι, θα πρέπει να ανοίξουν περισσότερο το πορτοφόλι τους αν θέλουν να φέρουν στην Premier League τον 24χρονο μέσο.

Ο διεθνής Αμερικανός, μετράει στο Τορίνο μέχρι στιγμής 96 συμμετοχές με 13 γκολ και 5 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί και στη Σάλκε (91 ματς, 5 γκολ, 7 ασίστ).

Negotiations continue between Leeds and Juventus for Weston McKennie as opening bid has been made for €28m, Juventus want €35m fee 🚨⚪️ #LUFC



McKennie has already agreed personal terms with Leeds. pic.twitter.com/Imog3q7rpF