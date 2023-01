Η Λιντς έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Γουέστον ΜακΚένι, καθώς τα έχει βρει με τον παίκτη και απομένει η συμφωνία με τη Γιουβέντους, αλλά ενδιαφέρον για τον Αμερικανό μέσο δείχνει και η Άρσεναλ.

Ο Γουέστον ΜακΚένι αναμένεται να είναι ο πρώτος που θα... θυσιαστεί από πλευράς Γιουβέντους, παίρνοντας μεταγραφή προκειμένου η Γηραιά Κυρία να εξοικονομήσει πόρους μετά από αρνητικό ισοζύγιο-ρεκόρ και ενόψει του κινδύνου να μείνει εκτός Ευρώπης.

Όπως όλα δείχνουν, ο επόμενος σταθμός του Αμερικανού χαφ θα είναι η Premier League. Η Λιντς είναι αυτή που έχει δρομολογήσει την απόκτησή του και απέσπασε ήδη το «ναι» του παίκτη, ο οποίος βλέπει θετικά την ιδέα να δουλέψει με τον συμπατριώτη του τεχνικό, Τζέσι Μαρς. Πλέον, το deal εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις των Παγωνιών με τους Μπιανκονέρι που έχουν ενταθεί τα τελευταία 24ωρα, αλλά και από την «σφήνα» της Άρσεναλ!

Σύμφωνα με δημοσίευμα οι Κανονιέρηδες ρώτησαν τη Γιουβέντους για τον 24χρονο μέσο, ωστόσο, έχουν σημαντικό έδαφος να διανύσουν για να φτάσουν στο προχωρημένο σημείο που βρίσκεται η Λιντς.

Το ενδεχόμενο deal του αγγλικού συλλόγου με τη Γιούβε θα αφορά κατά πάσα πιθανότητα δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς η οποία θα γίνει υποχρεωτική αν εκπληρωθούν συγκεκριμένοι όροι. Η χρηματιστηριακή αξία του ΜακΚένι υπολογίζεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

🚨 Arsenal have also made an enquiry into Weston McKennie's availability.🔴 #AFC



🗣️👤 Talks are ongoing between Leeds and Juventus over the Italian side's 24-year-old USA midfielder.🟡#LUFC ⚫#ForzaJuve pic.twitter.com/Ymdg5bHp8B