Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ιταλικό πρωτάθλημα μετά τη βόμβα της αφαίρεσης βαθμών από τη Γιουβέντους, με τη Μεγάλη Κυρία πλέον να «κατρακυλά» στη 10η θέση της Serie A.

Η βόμβα της υπόθεσης Plusvalenza... έσκασε, με τη Γιουβέντους να τιμωρείται με αφαίρεση 15 βαθμών στο τρέχον πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν, οι Μπιανκονέρι θα βιώσουν μια... ελεύθερη πτώση, αφού από τη 2η θέση της Serie A ξαφνικά θα βρεθούν στη 10η.

The new and updated Serie A table. [@tvdellosport]



Juventus go from second place to level on points with Bologna and Empoli. pic.twitter.com/jELEXCckDj