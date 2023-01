Βαριά τιμωρία για τη Γιουβέντους, αφού το αθλητικό δικαστήριο αποφάσισε την αφαίρεση 15 βαθμών για την υπόθεση Plusvalenza. Η Γιούβε είναι η μοναδική ομάδα που θα οδηγηθεί σε δίκη!

Βαριά καμπάνα στη Γιουβέντους, μιας και το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Ιταλίας αποφάσισε την αφαίρεση 15 βαθμών λόγω της υπόθεσης plusvalenza. Μια υπόθεση, για την οποία είχαν αθωωθεί όλες οι ομάδες και οι παράγοντες πέρυσι, αλλά ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας επέμεινε. Μάλιστα, ζήτησε από το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Ιταλίας να ακυρωθεί η περσινή αθωωτική απόφαση για όλους τους εμπλεκόμενους, με συνέπεια να επιβληθεί βαριά ποινή στη «Μεγάλη Κυρία». Ειδικότερα, η Γιούβε θα πάει σε αθλητική δίκη για την υπόθεση plusvalenza, αλλά δεν θα δικαστεί κανένα άλλο κλαμπ ((Σαμπντόρια, Εμπολι, Τζένοα, Πάρμα, Πίζα, Πεσκάρα, Προ Βερτσέλι, Νοβάρα). Οι Μπιανκονέρι, επομένως, θα πρέπει να υπερασπιστούν τις μεταγραφικές κινήσεις τους της προηγούμενης τριετίας, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα κάνει καμία άλλη ομάδα, παρά το ότι για ένα deal δεν είναι υπεύθυνος μόνο ένας...

Με αυτό το -15 η Γιουβέντους βρέθηκε στην 10η θέση στους 22 βαθμούς και στο -12 από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Βαριές ποινές και για τα στελέχη, μιας και ο Παράτιτσι τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 2.5 ετών από το ποδόσφαιρο (ζητήθηκε να ισχύσει η τιμωρία και εκτός Ιταλίας), ενώ οι Ανιέλι, Αριβαμπένε τιμωρήθηκαν με δυο χρόνια. Ενα έτος και τέσσερις μήνες για τον Τσερουμπίνι και οκτώ μήνες για τον Νέντβεντ.

Το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα ανακοινώσει εντός του επόμενου 10ήμερου τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, ενώ στη συνέχεια οι Μπιανκονέρι θα έχουν προθεσμία 30 ημερών για να κάνουν έφεση προκειμένου να ακυρώσουν την ποινή ή να τη μειώσουν.

Οι κύριες παραβάσεις των Μπιανκονέρι ήταν δύο. Η πρώτη ήταν ο λόγος που άρχισε η εισαγγελική έρευνα με το όνομα Prisma κι αφορά την υπερτίμηση μεταγραφών στο διάστημα 2018-2020, με στόχο την παρουσίαση υψηλότερων εσόδων.

Τέτοια περίπτωση deal φέρεται πως ήταν η ανταλλαγή των Μίραλεμ Πιάνιτς και Αρτούρ με την Μπαρτσελόνα το 2020, όταν η μετακόμιση του Βόσνιου χαφ στους Μπλαουγκράνα δηλώθηκε στα 60 εκατομμύρια ευρώ και η μετακίνηση του Βραζιλιάνου στους Τορινέζους αντίστοιχα στα 72 εκατομμύρια Ευρώ. Αντίστοιχη περίπτωση που τέθηκε στο μικροσκόπιο των αρχών και η ανταλλαγή Ντανίλο-Ζοάο Κανσέλο με τη Μάντσεστερ Σίτι το 2019.

Όπως αναφέρει η «Gazzetta Dello Sport», η απώτερη συνέπεια ήταν αυτή που επήλθε, η παραίτηση του Ανιέλι και της υπόλοιπης διοίκησης από το πόστο τους. Κι αυτό διότι πρακτικά είναι αδύνατον να υπολογιστεί η πραγματική αξία στις παραπάνω μεταγραφές, σε τέτοιο βαθμό που να λειτουργήσουν καθοριστικά ως αποδεικτικά στοιχεία επί των «πειραγμένων» ισολογισμών.

Το βασικότερο πρόβλημα για τη Γιουβέντους ήταν η δεύτερη παράβαση, η οποία αφορά τις περικοπές στους μισθούς 23 παικτών του κλαμπ κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, την άνοιξη του 2020.

Όπως όλοι οι σύλλογοι, οι Μπιανκονέρι πιέστηκαν οικονομικά από τις συνέπειες της Covid-19 και ήρθαν σε συμφωνία με τους παίκτες να μην τους καταβληθούν μισθοί τεσσάρων μηνών, συνολικού ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η μείωση προσμετρήθηκε ανάλογα στα έξοδα του κλαμπ για το εν λόγω έτος. Ωστόσο, όπως προέκυψε από τον εισαγγελέα του Τορίνο, η πραγματική περικοπή που δηλώθηκε στα «βιβλία» αφορούσε τους μισθούς μόνο ενός μήνα (22,5 εκατ. ευρώ) και πως οι υπόλοιποι τρεις μισθοί καταβλήθηκαν «μαύρα» στους ποδοσφαιριστές. Όπερ και σημαίνει ότι ούτε ο σύλλογος, ούτε οι παίκτες φορολογήθηκαν για αυτά τα χρήματα.

Έτσι λοιπόν, οι Μπιανκονέρι «κατρακύλησαν» από τη 2η θέση της βαθμολογίας στη 10η!

The new and updated Serie A table. [@tvdellosport]



Juventus go from second place to level on points with Bologna and Empoli. pic.twitter.com/jELEXCckDj