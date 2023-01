Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποκάλυψε ότι απέρριψε την πρόταση να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του και επιμένει ότι ήταν η πρώτη επιλογή της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για τη θέση.

Ο προπονητής της Ρόμα, Ζοσέ Μουρίνιο, αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας τον προσέγγισε για να του προτείνει τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Πορτογαλίας αλλά «αποφάσισε να μην πάει» όπως αναφέρει η «Cabine Desportiva». Παράλληλα, δημοσιεύματα ενέπλεξαν τον 59χρονο στους υποψήφιους για τη θέση του προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας, με τον Τίτε να είναι ένας από τους πολλούς διεθνείς προπονητές που εγκατέλειψαν τις θέσεις τους μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά όπως φαίνεται ο «Special One» θα παραμείνει στη Ρόμα.

Ο άλλοτε κόουτς της Τσέλσι θεωρούνταν ένας από τους υποψήφιους να αντικαταστήσει τον Φερνάντο Σάντος μετά την αποχώρησή του, κυρίως λόγω της πεποίθησης ότι θα μπορούσε να πάρει το καλύτερο δυνατό από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και σύμφωνα με τον ίδιο τον Μουρίνιο, δεν ήταν ανάμεσα στους υποψηφίους, αλλά η «μοναδική επιλογή» του προέδρου της Ομοσπονδίας πριν απορρίψει την πρόταση. «Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είπε ότι δεν ήμουν η πρώτη του επιλογή, αλλά η μοναδική του επιλογή, με κάνει υπερήφανο» υποστήριξε ο Μουρίνιο. «Αλλά αποφάσισα να μην πάω. Είμαι εδώ και αυτό είναι που μετράει».

Θυμίζουμε ότι το «τιμόνι» των Πορτογάλων ανέλαβε κι επίσημα ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

