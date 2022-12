Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τη Μίλαν ετοιμάζεται να βάλει ο Ολιβιέ Ζιρού μετά το Μουντιάλ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Τι κι αν διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του; Ο Ολιβιέ Ζιρού συνεχίζει να σκορπά τρόμο στις αντίπαλες άμυνες, με την εντυπωσιακή του απόδοση μπροστά από την αντίπαλη εστία να συνεχίζεται και εν μέσω Μουντιάλ.

Με το τελευταίο του γκολ απέναντι στην Πολωνία μάλιστα ο Γάλλος φορ έφτασε τα 52 με την εθνική ομάδα της Γαλλίας και ξεπέρασε τον Τιερί Ανρί για να αποκτήσει ολομόναχος τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών με τους Μπλε.

Όπως είναι φυσιολογικό τα... πεπραγμένα του στο χορτάρι σε συνάρτηση με την εντυπωσιακή του φόρμα δεν έχουν περάσει απαρατήρητα πίσω στο Μιλάνο, με τους ιθύνοντες της Μίλαν να θέλουν να τον δέσουν στην Ιταλία και για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει μάλιστα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στη Μίλαν έχουν ήδη έτοιμη την πρόταση ανανέωσης προς τον Ζιρού, ο οποίος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του και να επισημοποιήσει το deal μετά το τέλος του Μουντιάλ.

Τη φετινή σεζόν ο Γάλλος φορ έχει καταγράψει συνολικά 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με σύλλογο και εθνική, με απολογισμό 13 γκολ και έξι ασίστ.

Olivier Giroud, set to extend his contract with AC Milan after the World Cup. New deal proposal will be ready in order to get the documents signed done as soon as possible. 🔴⚫️🇫🇷 #ACMilan



Giroud's now focused on the World Cup but he'd be more than happy to continue with Milan. pic.twitter.com/wOT2HxRwfp