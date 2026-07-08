Ρούμπεν Αμορίμ: «Έκανα λάθη στη Γιουνάιτεντ και ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ παραδέχθηκε πως έκανε λάθη κατά τη διάρκεια της θητείας του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και απολογήθηκε στους οπαδούς του κλαμπ.

Ταραχώδες αποδείχθηκε το διάστημα του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις δυο πλευρές να οδηγούνται σε διαζύγιο στις αρχές του 2026. Οι Κόκκινοι Διάβολοι άλλωστε δεν κατάφεραν ποτέ να υψώσουν ανάστημα με τον Πορτογάλο στον πάγκο, ο οποίος το καλοκαίρι ανέλαβε τα ηνία της Μίλαν.

Παρά το γεγονός πάντως πως έχουν περάσει έξι μήνες από το διαζύγιο, ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν έχει ξεχάσει τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σε πρόσφατες δηλώσεις του μάλιστα έσπευσε να τους απολογηθεί για τη θητεία του στο κλαμπ, καθώς παραδέχθηκε πως έκανε λάθη που πλήγωσαν την ομάδα.

«Έκανα κάποια λάθη. Δεν είχα την ευκαιρία να πω κάτι στους φιλάθλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκείνη τη στιγμή και ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό. Είμαι πραγματικά περήφανος που υπήρξα προπονητής τους για έναν χρόνο, όμως πλέον αυτό αποτελεί παρελθόν.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα στην τελευταία μου εμπειρία. Όμως, μερικές φορές έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να μαθαίνεις, να εντοπίζεις τι χρειάζεται να βελτιώσεις και να βρίσκεις τα σωστά σημεία ώστε να φτάσεις σε ένα υψηλότερο επίπεδο» τόνισε χαρακτηριστικά, κατά την παρουσίασή του από τη Μίλαν.

Θυμίζουμε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε καταβάλει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας 11 εκατομμύρια ευρώ για να προσλάβει τον 41χρονο τεχνικό, ο οποίος το 2024 ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους προπονητές στην Ευρώπη.