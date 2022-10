Οι οργανωμένοι της Ίντερ αποχώρησαν από το γήπεδο όταν έμαθαν για τον θάνατο ενός από τα ηγετικά τους μέλη.

Οι οργανωμένοι οπαδοί των «νεραντζούρι» ή αλλιώς «Curva Nord» όταν πληροφορήθηκαν για την δολοφονία ενός εκ των αρχηγών τους, του Βιτόριο Μποϊόκι, σταμάτησαν να τραγουδούν, κατέβασαν τα πανό τους και αποχώρησαν από το γήπεδο στο ημίχρονο του αγώνα με την Σαμπντόρια.

As reported by Repubblica’s Franco Vanni, the Curva Nord remained silent and removed all banners after finding out that Vittorio Boiocchi, one of their leading members, has been shot to death in an ambush. Surreal atmosphere in the 2nd half as many fans have left @SerieATotal https://t.co/PwSEyKnuUz pic.twitter.com/vUaxbFEsyG