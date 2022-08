Η Ρόμα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του δανεισμού του Μαντί Καμαρά από τον Ολυμπιακό. Πλήρης επιβεβαίωση για το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Παίκτης της Ρόμα θα είναι τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν ο Μαντί Καμαρά. Η συμφωνία των Ρωμαίων με τον Ολυμπιακό οκληρώθηκε και τυπικά με τους Τζιαλορόσι να ανακοινώνουν με βίντεο στα Social Media την απόκτηση του διεθνή χαφ. Πλήρης επιβεβαίωση για το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έδωσε 1.5 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό του 25χρονου μέσου, ενώ η οψιόν αγοράς ορίστηκε στα 11.5 εκατ. ευρώ. Ο Καμαρά πήρε τη φανέλα με το νούμερο 20 και θα έχει συμβόλαιο με απολαβές ύψους 1.2 εκατ. ευρώ, που θα πάει στα 1.7 εφόσον μετά γίνει αγορά και εξασκηθεί το υπόλοιπο συμβόλαιό, το οποίο θα τον δέσει στο «Ολίμπικο» μέχρι το 2027.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Mady Camara 🐺🇬🇳



The club is delighted to be able to confirm the signing of the Guinea international midfielder.



We do so while highlighting cases of missing children around the world - hoping awareness can help bring them home. 🙏#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/Rg12p1ZnuL