Μαντί Καμαρά για Ολυμπιακό: «Θα είστε πάντα το 'σπίτι' μου»

Ο διεθνής Αφρικανός χαφ που θα ανακοινωθεί από τη Ρόμα, η οποία κατέθεσε ήδη το συμβόλαιό του, ευχαρίστησε θερμά τον Ολυμπιακό.

Ο Μαντί Καμαρά έκανε ανάρτηση στο Twitter του με δύο καρδιές, μία κόκκινη και μία άσπρη, όπως τα χρώματα του Ολυμπιακού αλλά και ένα λιοντάρι δίπλα. Έγραψε για τον Ολυμπιακό τα εξής: «Μόνο μία λέξη. Ευχαριστώ».

Ο Μαντί Καμαρά είναι ήδη στην Ιταλία να γίνει και τυπικά πια κάτοικος Ρώμης, προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta . Η δε Ρόμα έχει ήδη καταθέσει το συμβόλαιό του στην ιταλική Λίγκα.

Το ποστάρισμα του Μαντί Καμαρά στο Instagram

Μία λέξη: Σε ευχαριστώ Ολυμπιακέ. Θα ήθελα να ξέρετε πως τίποτα δεν άλλαξε για μένα. Ούτε η αγάπη ούτε ο σεβασμός.

Θα είμαι πάντα ευγνώμων σε κάθε έναν από εσάς. Σε κάθε οπαδό, σε κάθε μέλος της ομάδας και στο staff από τότε που πρωτοπήγα στην ομάδα μέχρι σήμερα! Μου μάθατε τα πάντα. Μου φερθήκατε σαν να ήμουν παιδί σας.

Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου με τους οποίους έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα 4 χρόνια. Κάθε ένας από εσάς μου έβγαλε τον καλύτερό εαυτό μου! Είμαι ευγνώμων για όλες τις στιγμές μας. Θα είστε πάντα το 'σπίτι' μου. Θα είσαι πάντα το 'σπίτι' μου (εννοεί τον Ολυμπιακό).

