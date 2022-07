Και φέτος η Βενέτσια προτίμησε την Ελληνίδα Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου για να παρουσιάσει τη νέα της φανέλα.

Η Βενέτσια, μπορεί να υποβιβάστηκε αλλά η νέα της εμφάνιση είναι εντυπωσιακή. Όπως κι η Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου που αποτελεί και φέτος τη μούσα της ομάδας για να λανσάρει τη νέα της φανέλα.

Μάλιστα, η νέα χρυσή εμφάνιση έκανε τη... βόλτα της μέσα στα κανάλια της Βενετίας με γόνδολα.

22/23 third shirt.



As the final piece in the new season’s collection, Venezia FC present the 22/23 third shirt in an exquisite gold shade with black details.



Available now for pre-order on https://t.co/MrjQ7bSaAw.



Read more: https://t.co/VEUx5GjcO2#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/tjclC35Nsw July 21, 2022

Photo Credits: venezia.it / Chris Kontos