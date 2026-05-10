Η Βενετία έβαλε τα καλά της και πανηγύρισε την άνοδο της Βενέτσια στη Serie A... πάνω σε γόνδολες!

Μετά από μονοετή απουσία, η Βενέτσια επιστρέφει στα σαλόνια της Serie Α, έχοντας εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο μαζί με τη Φροζινόνε, καθώς και τον τίτλο του πρωταθλητή της Serie B.

Το Σάββατο (9/5) λοιπόν, η Βενετία έβαλε τα γιορτινά της και γιόρτασε τη μεγάλη επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία, με τον τρόπο που αρμόζει στην περιοχή. Αντί για παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν, προτιμήθηκαν γόνδολες, με τους παίκτες της ομάδας να αποθεώνονται από τους οπαδούς τους!

Φίλοι του κλαμπ εθεάθησαν και αυτοί σε γόνδολες να συνοδεύουν τους πρωταθλητές με πανό και σημαίες, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές και να κατακλύζουν τα social media. Μένει να δούμε αν οι Βενετσιάνοι θα καταφέρουν αυτή τη φορά να διατηρηθούν στη Serie A, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες ανόδους τους, που συνοδεύτηκαν από άμεσους υποβιβασμούς.

🇮🇹✨ This is how Venezia celebrated promotion to Serie A. 😎🌊 pic.twitter.com/1SUkQPBooB May 10, 2026