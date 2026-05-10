Βενέτσια: Πανηγύρισε την άνοδο στη Serie A με παρέλαση από γόνδολες
Μετά από μονοετή απουσία, η Βενέτσια επιστρέφει στα σαλόνια της Serie Α, έχοντας εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο μαζί με τη Φροζινόνε, καθώς και τον τίτλο του πρωταθλητή της Serie B.
Το Σάββατο (9/5) λοιπόν, η Βενετία έβαλε τα γιορτινά της και γιόρτασε τη μεγάλη επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία, με τον τρόπο που αρμόζει στην περιοχή. Αντί για παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν, προτιμήθηκαν γόνδολες, με τους παίκτες της ομάδας να αποθεώνονται από τους οπαδούς τους!
Φίλοι του κλαμπ εθεάθησαν και αυτοί σε γόνδολες να συνοδεύουν τους πρωταθλητές με πανό και σημαίες, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές και να κατακλύζουν τα social media. Μένει να δούμε αν οι Βενετσιάνοι θα καταφέρουν αυτή τη φορά να διατηρηθούν στη Serie A, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες ανόδους τους, που συνοδεύτηκαν από άμεσους υποβιβασμούς.
🇮🇹✨ This is how Venezia celebrated promotion to Serie A. 😎🌊 pic.twitter.com/1SUkQPBooB— EuroFoot (@eurofootcom) May 10, 2026
𝗟𝗘 𝗙𝗟𝗘𝗫 𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗘 🤩🇮🇹— Vibes Foot (@VibesFoot) May 10, 2026
Champions de Serie B, les joueurs du Venezia FC ont célébré leur sacre en gondoles, sur les canaux de Venise. 🛶
Difficile de faire plus iconique comme parade. pic.twitter.com/II8Kbax45Q
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.