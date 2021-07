Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου: Το μοντέλο από την Ελλάδα που διαφήμισε τη νέα εμφάνιση της Βενέτσια (pics)

Οι άνθρωποι της Βενέτσια, επέλεξαν το μοντέλο από την Ελλάδα, Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου για να διαφημίσει τη νέα εμφάνιση της ομάδας.

Η Βενέτσια, η οποία επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια της Serie A σχεδόν μετά από μια 20ετια, έδωσε στο φως της δημοσιότητας τη νέα εντός έδρας εμφάνιση του συλλόγου.

Σε συνεργασία με την εταιρεία αθλητικού ιματισμού Kappa κυκλοφόρησε μια υπέροχη ρετρό φανέλα. Ωστόσο, τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε το μοντέλο που τις προμόταρε, η Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου.

Η πανέμορφη Ελληνίδα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο γεγονός ότι η νέα εμφάνιση απέσπασε ακόμη περισσότερα θετικά σχόλια στα social media.

They've done it again 👏



Venezia FC release a stunning new home kit for their first season in Serie A in 20 years 🧡💚 pic.twitter.com/yMpOxz3GXi