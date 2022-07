Στη Μίλαν θα παραμείνει ο Ζούνιορ Μεσίας για ακόμα μια διετία, καθώς οι πρωταθλητές Ιταλίας τον αγόρασαν από την Κροτόνε αντί 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τη φανέλα της Μίλαν θα φορά την επόμενη διετία ο Ζούνιορ Μεσίας. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ κέρδισε την εμπιστοσύνη του Στέφανο Πιόλι την προηγούμενη σεζόν, στην οποία αγωνίστηκε στους «Ροσονέρι» ως δανεικός από την Κροτόνε και οι πρωταθλητές Ιταλίας τον αγόρασαν αντί 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. O 31χρονος επιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε συμόλαιο μέχρι το 2024 και έγινε ο δεύτερος δανεικός που έκανε δικό της η Μίλαν μετά τον Αλεσάντρο Φλορέντσι και η τρίτη μεταγραφή της ομάδας μετά και την απόκτηση του Ντιβόκ Οριγκί.

Ο Μεσίας είναι πρωταγωνιστής μιας ακόμα ωραίας ποδοσφαιρικής ιστορίας, καθώς πριν από έξι χρόνια, στα 25 του χρόνια, αγωνιζόταν στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας, ενώ δούλευε και ως διανομέας. Την προηγούμενη σεζόν ο Βραζιλιάνος μέτρησε 32 συμμετοχές με έξι γκολ και τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.750 αγωνιστικά λεπτά.

