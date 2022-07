Ειλημμένη φαίνεται πως είναι η απόφαση του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να παίξει και τη νέα σεζόν στη Μίλαν, με τον Σουηδό αστέρα να υπογράφει νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2023!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μεταφέρει τα χαρμόσυνα νέα στους οπαδούς των «ροσονέρι», με τον «Ίμπρα» μετά την επαναφορά με τη Μίλαν στην κορυφή της Serie A να συνεχίζει και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μπορεί λόγω της νέας επέμβασης που έκανε, να χρειαστεί 6-7 μήνες για να πατήσει ξανά το χορτάρι και να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ωστόσο, ο Σουηδός αστέρας εμφανίζεται έτοιμος να υπογράψει το νέο συμφωνητικό, για το οποίο έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της Μίλαν.

Όπως τονίζεται από τον Ρομάνο, ο Ζλάταν έχει αποδεχθεί τη μείωση του μισθού που του προτάθηκε, με δεδομένο πως πριν από το νέο έτος δεν θα έχει κάνει απολύτως τίποτα για το κλαμπ και θέλει να ενισχύσει την ομάδα του Πιόλι στο δεύτερο κομμάτι της νέας σεζόν για την διατήρηση των σκήπτρων.

