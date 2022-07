Εκατοντάδες οπαδοί της Μίλαν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ομάδας στην έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας λίγο καιρό μετά την επιστροφή στην κορυφή της Serie A και ο κόσμος παρακολούθησε από κοντά τη δουλειά των Πρωταθλητών.

Οι «ροσονέρι», αν και το γλέντησαν παρέα με τους οπαδούς τους για την τεράστια επιτυχία της περασμένης αγωνιστικής περιόδου τερματίζοντας στην κορυφή της Serie A, ήθελαν ν' ανταποδώσουν την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που απόλαυσαν από τους υποστηρικτές τους.

Έτσι, αποφάσισαν ν' ανοίξουν την προπόνηση της πρώτης ημέρας της καλοκαιρινής προετοιμασίας ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς και οι οπαδοί του συλλόγου έδωσαν το δικό τους χρώμα καθώς δούλευαν ο Πιόλι και οι παίκτες του.

