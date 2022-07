Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι κανονικά παρών στην παρουσίαση της νέας φανέλας της Μίλαν για τη σεζόν 2022-2023, παρά το γεγονός πως αυτή τη στιγμή έχει αποδεσμευθεί και δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα η ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Σουηδός πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου για το πρόβλημα με το οποίο ζούσε τους τελευταίους αρκετούς μήνες, υπομένοντας τον πόνο, τις ενοχλήσεις και την αδυναμία να προσφέρει όσο θα ήθελε στην Πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Η διοίκηση του συλλόγου είναι σε διαρκή επικοινωνία μαζί του γνωρίζοντας πως ο ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει πλέον στη δράση από το 2023, ωστόσο, αμφότερες οι πλευρές αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο και τη νέα σεζόν θα πορευτούν στον ίδιο δρόμο.

Πρόθεση του κλαμπ είναι να μειωθεί ο μισθός του Ζλάταν αφού δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα στο πρώτο μισό της ποδοσφαιρικής χρονιάς, αλλά τα πάντα είναι ακόμα υπο συζήτηση.

Πάντως, η νέα εμφάνιση παρουσιάστηκε με τις φωτογραφίες του «Ίμπρα» να χρησιμοποιούνται κανονικά...

Iconic stripes for an eternal club ❤️🖤

The 2022/23 @pumafootball Home Kit has arrived. Available now. #SempreMilan pic.twitter.com/errvWwScF1