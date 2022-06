Ο Μαρσέλο έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Μίλαν θέλει να τον κάνει δικό της και του προσφέρεις συμβόλαιο με απολαβές τριών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Ο Μαρσέλο μετά από 15 χρονια που τίμησε όσο λίγοι τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, αποχαιρέτησε σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα την αγαπημένη του «Βασίλισσα» και πλέον κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος. Τα πρώτα σενάρια ήθελαν τον Βραζιλιάνο μπακ να επιστρέψει στην Βραζιλία, όμως η περίπτωση του σίγουρα δεν περνάει αδιάφορη από ευρωπαϊκά κλαμπ.

Σύμφωνα με την «AS» ο 34χρονος μπακ έχει στα χέρια του πρόταση από την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Μίλαν. Οι «Ροσονέρι» προσφέρουν στον Μαρσέλο συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές της τάξεως των τριών εκατομμυρίων ευρώ. Ο πολύπειρος αμυντικός έπαιρνε τα διπλάσια στη Μαδρίτη, όμως δύσκολα θα βρει τόσο μεγάλη οικονομική πρόταση. Ο μέχρι πρότινος εκ των αρχηγών της Ρεάλ δεν έμεινε ικανοποιημένος από την προσφορά των Ιταλών, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν με νέα πρόταση.

