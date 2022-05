Ιστορικής σημασίας ήταν η φετινή κατάκτηση πρωταθλήματος από την Ρεάλ Μαδρίτης για τον Μαρσέλο, καθώς ο Βραζιλιάνος αμυντικός πανηγύρισε τον 24ο τίτλο του ως παίκτης των «μερένγκες».

Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε τη φετινή κατάκτηση πρωταθλήματος, φτάνοντας τις 35 κατακτήσεις μετά την εμφατική της νίκη με 4-0 επί της Εσπανιόλ.

Το φετινό πρωτάθλημα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον Μαρσέλο, ο οποίος στα 33 του χρόνια έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα, με τη φανέλα της Ρεάλ. Κι αυτό διότι έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία του συλλόγου, καθώς άφησε πίσω του τον αείμνηστο Πάκο Χέντο που είχε 23.

Η πρώτη φορά που ο Μαρσέλο κατέκτησε ως παίκτης της ομάδας της ισπανικής πρωτεύουσας ήταν το πρωτάθλημα του 2007 και με ένα ακόμα, αυτό του 2022, μπορεί να κλείσει περιμένοντας βέβαια και τον δεύτερο ημιτελικό με την Σίτι.

Ο Μαρσέλο βρίσκεται στην τελική ευθεία της καριέρας του. Οι τελευταίοι μήνες μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Τον Ιούνιο που λήγει το συμβόλαιό του, θα κλείσει σχεδόν 16 χρόνια υπερασπιζόμενος τη λευκή φανέλα. Περισσότερες από τρεις δεκαετίες κατά τις οποίες ο έμπειρος αμυντικός έχει κερδίσει όχι μόνο 24 τίτλους, αλλά και τις καρδιές των φιλάθλων της Μαδρίτης.

Συνολικά έχει:

