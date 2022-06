Ρονάλντο για Μαρσέλο: «Ο αδελφός που μου χάρισε το ποδόσφαιρο»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με ανάρτηση του στο Instagram έστειλε το μήνυμα του, στον «αδελφό» του, Μαρσέλο, ο οποίος πριν λίγες ώρες αποχαιρέτησε την αγαπημένη του Ρεάλ Μαδρίτης.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (13/6) ο Μαρσέλο σε έντονα συγκινησιακό κλίμα αποχαίρετησε την αγαπημένη του Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία «υπηρέτησε» για 15 χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Ο Βραζιλιάνος μπακ αποχώρησε από τη «Βασίλισσσα» ως ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα τρόπαια (24) στην καριέρα του στη Μαδρίτη. Ο κολλητός φίλος του Μαρσέλο και πρώην συμπαίκτης του στους «Μερένγκες», Κριστιάνο Ρονάλντο, μέσω Social Media έστειλε το μήνυμα του για την αποχώρηση του 34χρονου μπακ από τη Ρεάλ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον αδελφό που του χάρισε το ποδόσφαιρο.

H ανάρτηση του Πορτογάλου σταρ:

«Κάτι παραπάνω από συμπαίκτης, ένας αδελφός που μου χάρισε το ποδόσφαιρο. Μέσα και έξω από τα γήπεδα, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια με τον οποίο είχα τη χαρά να μοιράζομαι τα αποδυτήρια. Πήγαινε με τα πάντα σε αυτή τη νέα περιπέτεια, Μαρσέλο!»

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! 🙌🏽🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/Rjgb5R3DAd