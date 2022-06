Η Μίλαν ανέβασε βίντεο στον λογαριασμό της στα Social Media με τις τρομερές αντιδράσεις των οπαδών της στο ματς-τίτλου με τη Σασουόλο.

Μπορεί να έχουν περάσει 15 μέρες από το ματς-τίτλου της Μίλαν στην έδρα της Σασουόλο, όμως oι «Ροσονέρι» βρίσκονται ακόμα σε ρυθμούς... φιέστας για το 19ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Άλλωστε έντεκα χρόνια μακριά από τον θρόνο του ιταλικού ποδοσφαίρου για ένα κλαμπ του επιπέδου της Μίλαν είναι πάρα πολλά. Οι πρωταθλητές Ιταλίας ανέβασαν στο Twitter ένα βίντεο με τις τρομερές αντιδράσεις των οπαδών στο Μιλάνο στα τελευταία 90 λεπτά πριν τη «στέψη» των «Ροσονέρι».

📢 Goal Reactions ⚽⚽⚽

Check out how our fans experienced #SassuoloMilan 🥳#AlwaysWithYou #SempreMilan pic.twitter.com/3rkqVY6qYB