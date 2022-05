Οι παίκτες κλειδιά και η συμβολή του Μαλντίνι που οδήγησαν τη Μίλαν στην κορυφή (vids)

Η Μίλαν κατέκτησε το 19ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και πρώτο έπειτα από το 2011, με τους ιθύνοντες των «ροσονέρι» και τον προπονητή, Στέφανο Πιόλι να «χτίζουν» ξανά μία ομάδα από ατσάλι!

Η Μίλαν επέστρεψε στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος, έπειτα από έντεκα χρόνια και κατέκτησε το 19ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή ένα εντυπωσιακό ακόμα στοιχείο είναι πως οι «ροσονέρι» έγιναν η ομάδα με τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας (μεταξύ των παικτών που χρησιμοποιήθηκαν) που κατέκτησε ποτέ τον τίτλο στην Ιταλία. Μεγάλοι πρωταγωνιστές σε αυτή την επιτυχία ήταν φυσικά ο Στέφανο Πιόλι αλλά και οι παίκτες κλειδιά της ομάδας.

Ο Σάντρο Τονάλι , ο οποίος είναι από μικρό παιδί οπαδός της Μίλαν και σήμερα ζει το όνειρό του. Ο 22χρονος Ιταλός μέσος δυσκολεύτηκε την περασμένη σεζόν και πολλοί αναρωτήθηκαν μήπως, παρά το προφανές του ταλέντο, ίσως δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στην πίεση του να παίζει σε μια τόσο κορυφαία ομάδα. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου απέδειξε όχι μόνο ανήκει σε αυτό το επίπεδο, αλλά μπορεί να οδηγήσει τη Μίλαν στις πλάτες του. Ο νεαρός μέσος σημείωσε αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό γκολ της Μίλαν στη σεζόν κόντρα στη Λάτσιο. Έγινε ηγέτης στο γήπεδο και βοήθησε τα μέγιστα ώστε η ομάδα του να σκαρφαλώσει στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Μάικ Μενιάν ήταν ένας ακόμα από τους πρωταγωνιστές τη φετινή σεζόν στη Μίλαν. Μπορεί τη περασμένη σεζόν να υπήρξε έντονη ανησυχία με την αποχώρηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ωστόσο ο Γάλλος πορτιέρε όχι μόνο κάλυψε επάξια το κενό το Ιταλού κίπερ, αλλά πήρε τη φανέλα βασικού σπίτι του, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Ο Φικάγιο Τομόρι αποκτήθηκε πρώτα με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι. Η φαινομενικά υψηλή ρήτρα των 28,8 εκατομμυρίων ευρώ για να καταστήσει τη συμφωνία μόνιμη φαινόταν αδύνατο να συμφωνηθεί. Ωστόσο μετά από ένα απίστευτο ξεκίνημα στη ζωή στο Μιλάνο, οι «ροσονέρι» ενεργοποίησαν τη ρήτρα του και σαφέστατα θα πρέπει να αισθάνονται δικαιωμένοι με την επιλογή τους.

Ο Τέο Ερναντές αδιαμφισβήτητα αποτελεί εκ των κορυφαίων αμυντικών σήμερα στο ποδόσφαιρο. Ο Γάλλος μπακ ήταν μια απίστευτη απόκτηση για τη Μίλαν η οποία έχει την πολυτέλεια να διαθέτει έναν ποδοσφαιριστή με τέτοια χαρακτηριστικά. Ο Ερνάντες έχει σημειώσει εντυπωσιακά 17 γκολ πρωταθλήματος σε τρεις σεζόν στη Μίλαν, ενώ θεωρείται ως μία από τις καλύτερες μεταγραφές της εποχής Έλιοτ.

Ο Ραφαέλ Λεάο είναι η αποκάλυψη της φετινής Serie A, ο ποδοσφαιριστής που έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη εξέλιξη από κάθε άλλον στη κατηγορία. Η ταχύτητα σε συνδυασμό με τον διασκελισμό του είναι κάτι που δυσκόλεψε οποιοδήποτε μπακ που τον αντιμετώπισε. Με 14 γκολ και 12 ασίστ σε 42 συμμετοχές έγινε η απειλή στις πτέρυγες της επίθεσης που τόσο έλειπε από τη Μίλαν τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα είναι ο ίσως ο καθοριστικότερος παίκτης για τους «Ροσονέρι» στο φινάλε του πρωταθλήματος.

