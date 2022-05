Η Μίλαν φαίνεται να είναι κοντά στην απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες.

Οι διαπραγματεύσεις της Μίλαν με την Λιλ για τον Ρενάτο Σάντσες συνεχίζονται, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Πορτογάλος θα φορέσει σύντομα τη φανέλα των πρωταθλητών Ιταλίας.

Ο Κεσί αποχωρεί από τους «ροσονέρι» αυτό το καλοκαίρι και όλα δείχνουν ότι ο 25χρονος θα είναι ο αντικαταστάτης του.

Ο Σάντσες φέτος είχε με τη Λιλ 32 ματς στα πόδια του με 2 γκολ και 5 ασίστ.

Είναι 32 φορές διεθνής, με 3 γκολ, ενώ όταν ήταν στην Μπενφίκα θεωρούνταν από τα μεγάλα ταλέντα της χώρας του. Η μεταγραφή του στη Μπάγερν Μονάχου για 35.000.000 ευρώ δεν δικαίωσε του Βαυαρούς και από εκεί στη συνέχεια έπαιξε σε Σουόνσι και Λιλ. Πλέον, μένει να δούμε αν η Μίλαν θα γίνει ο επόμενός του σταθμός.

