Ο Τσίρο Ιμόμπιλε βραβεύτηκε ως ο καλύτερος επιθετικός της Serie A, την ίδια στιγμή που στον Βίκτορ Οσιμέν απονεμήθηκε ο τίτλος του κορυφαίου παίκτη κάτω των 23 ετών.

Μπορεί ακόμα η κούρσα για τον φετινό πρωταθλητή να παραμένει ανοικτή και η αυλαία να μην έχει πέσει οριστικά, όμως η Serie A έκρινε πως είναι ο κατάλληλος καιρός για να ανακοινώσει τα βραβεία για τους κορυφαίους της χρονιάς μέσω της οπτικοποιημένης στατιστικής.

Καλύτερος επιθετικός αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ στην Ιταλία με 27 και... κανόνι της Λάτσιο, Τσίρο Ιμόμπιλε, ενώ κορυφαίος τερματοφύλακας επιλέχθηκε ο Μάικ Μενιάν της πρωτοπόρου Μίλαν. Το βραβείο του καλύτερου αμυντικού πήρε ο στόπερ της Τορίνο και μεταγραφικός στόχος των Ίντερ και Παρί Σεν Ζερμέν, Μπρέμερ, τη στιγμή που ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς των Νερατζούρι αναδείχθηκε καλύτερος μέσος.

Σε ό,τι αφορά τα νεαρά αστέρια της Serie A, o Βίκτορ Οσιμέν αναδείχθηκε ως καλύτερος ποδοσφαιριστής κάτω των 23 ετών για φέτος, εξαργυρώνοντας με ιδανικό τρόπο τις απίθανες εμφανίσεις του με τη φανέλα της Νάπολι.

