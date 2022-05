Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς μπορεί να ήταν στο νοσοκομείο στα ματς που έδωσε η Μπολόνια τον Απρίλιο, όμως οι ποδοσφαιριστές του μάζεψαν εννέα βαθμούς σε πέντε ματς και ανέδειξαν τον προπονητής τους, ως τον κορυφαίο του μήνα στη Serie A.

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς μπορεί όλο τον Απρίλιο να τον πέρασε στο νοσοκομείο «Sant'Orsola», όμως ήταν κοντά στους παίκτες του μέσω βίντεο και αυτοί τον έκαναν περήφανο με τις εμφανίσεις τους. Μέσα στον μήνα οι «Ροσομπλού» συγκέντρωσαν εννέα βαθμούς σε πέντε αγωνιστικές, καθώς πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας, κόντρα σε Μίλαν (0-0), Γιουβέντους (1-1) και Ουντινέζε (2-2), ενώ νίκησαν Σαμπντόρια (2-0) και Ίντερ (2-1).

Η Serie A τίμησε τον Σίνισα Μιχαΐλοβιτς με το βραβείο του καλύτερου προπονητή για τον μήνα Απρίλιο, παρόλο που ο Σέρβος σε αυτό το διάστημα νοσηλευόταν. Θυμίζουμε πως ο Σέρβος βγήκε νικητής στη «μάχη» του και πήρε εξιτήριο στις 2 Μαΐου.

