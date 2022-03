O Σίνισα Μιχαΐλοβιτς παλεύει για δεύτερη φορά με τη λευχαιμία και η Μπολόνια δείχνει για ακόμα μια φορά τη στήριξη της προσφέροντας του νέο συμβόλαιο μέχρι το 2024.

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς τρία χρόνια μετά τη νίκη του επί της λευχαιμίας καλείται να της δώσει ένα νέο «μάθημα» και θα κάνει νέο κύκλο θεραπειών. Η Μπολόνια θέλοντας να δείξει την έμπρακτη στήριξη της και να δώσει κουράγιο στο Σέρβο τεχνικό του προσφέρει πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2024, ενώ η τρέχουσα συμφωνία των δύο πλευρών εκπνέει το 2023.

Ο 53χρονος τεχνικός βρίσκεται στον πάγκο της Μπολόνια από τον Ιανουάριο του 2019 και έχει κοουτσάρει τους «ροσομπλού» σε συνολικά 116 παιχνίδια, με απολογισμό 39 νίκες, 28 ισοπαλίες και 49 ήττες.

