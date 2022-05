«Η Ρόμα είναι δική σας, είναι προσωπικό τη νιώθεις δική σου». Με αυτή τη φράση ξεκινάει το βίντεο παρουσίασης της νέας εμφάνισης των «τζιαλορόσι» με την κάμερα να κάνει βόλτες στις γειτονιές της Ρώμης.

Ένας φίλος της ομάδας μπαίνει σε ένα καφέ και λέει στον ιδιοκτήτη -που εννοείται υποστηρίζει τη Ρόμα- πως η ομάδα τον κάνει να υποφέρει. Κι εκείνος στο ίδιο κλίμα απαντά πως την ονειρεύεται ακόμα και το βράδυ.

Ο πρώτος δηλώνει μάλιστα «lupacchiotto» δηλαδή μικρός λύκος και ο δεύτερος σημειώνει ότι η Ρόμα δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο, είναι αγαπημένη.

Η περιήγηση συνεχίζει σε μια πιτσαρία, εκεί που κάποιος ρωτά έναν νεαρό αν έχει σκεφτεί ποτέ να αφιερώσει μια πίτσα στη Ρόμα, κι εκείνος απαντά πως έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στη Ρόμα!

«Προτεραιότητες στη ζωή είναι η οικογένεια, η μαμά, ο αδερφός, ο μπαμπάς και η Ρόμα.

Δείτε το:

💛 Our World, Our Roma ❤️



Introducing the new @OfficialASRoma home kit for the 22-23 season.

#NBFootball #OurWorldOurRoma @newbalance pic.twitter.com/tzLigCMlj6