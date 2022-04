Απολύτως λογική η αντίδραση του Ράντου και η απογοήτευσή του για τον τρόπο που η Ίντερ ηττήθηκε (2-1) από την Μπολόνια, με τον Ντούμφρις να τον προστατεύει από την «αδιάκριτη» παρουσία της κάμερας.

Ο Ρουμάνος τερματοφύλακας των «νερατζούρι» μαζί με τον Σανσόνε της Μπολόνια είναι τα κεντρικά πρόσωπα της ημέρας στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά το μεγάλο του πάθημα και τον τρόπο με τον οποίο η Ίντερ υπέστη κάζο στη διεκδίκηση του φετινού τίτλου.

Η γκάφα του Ράντου επέτρεψε στον Σανσόνε να σκοράρει για τη νίκη των «ροσομπλού» και αυτό το αποτέλεσμα έσπρωξε την Μίλαν προς την κατάκτηση της κορυφής.

Ο πορτιέρε των Μιλανέζων έβαλε τα κλάματα αποχωρώντας από το γήπεδο, με τον Ντούμφρις να προσπαθεί να τον προστατεύσει από την κάμερα που έσπευσε να κερδίσει ένα πλάνο...

After the game, Inter players escorted a clearly distraught Radu to the dressing room with Dumfries going out of his way to stop the cameras recording the sobbing goalkeeper. pic.twitter.com/jriWvmGgWs