Οι οργανωμένοι οπαδοί της Αταλάντα επιτέθηκαν ρατσιστικά στον κεντρικό αμυντικό της Νάπολι, Καλιντού Κουλιμπαλ. Ανακοινώσεις από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης και τους «Μπεργαμάσκι».

Η Νάπολι έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Αταλάντα και «έπιασε» την πρωτοπόρο της Serie A, Mίλαν, στους 66 βαθμούς, έχοντας όμως ματς περισσότερο. Οι οργανωμένοι οπαδοί των «Μπεργαμάσκι» κατά την επιστροφή των ποδοσφαιριστών στα αποδυτήρια εξαπέλυσαν ρατσιστική επίθεση με συνθήματα κατά του Σενεγαλέζου κεντρικού αμυντικού των Ναπολιτάνων, Καλιντού Κουλιμπαλί.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε τη συμπαράσταση της στον έμπειρος σέντερ μπακ και έβαλε τους οπαδούς της Αταλάντα στη... θέση τους, αναφέροντας: «Πιστοί στις φτωχές τους συνήθειες, αρκετοί οπαδοί της Αταλάντα έδειξαν για μία ακόμα φορά πως είναι λίγοι ως άνθρωποι, εκτοξεύοντας ρατσιστικές προσβολές προς τον αρχηγό και ηγέτη μας, Καλιντού Κουλιμπαλί. Αυτοί οι άμυαλοι ηλίθιοι δεν πρέπει να έχουν θέση σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Να είσαι δυνατός Καλιντού, ο λαός της Σενεγάλης σε υποστηρίζει με όλη την καρδιά του και σου λέει να είσαι υπερήφανος για τη δύναμή σου, τον επαγγελματισμό σου, αλλά και ότι ανήκεις στη δική μας ράτσα. Αρχηγέ να έχεις δύναμη, δεν θα σε φτάσουν ποτέ. Η Σενεγάλη είναι υπερήφανη για σένα».

Από την πλευρά της η Αταλάντα με ανακοίνωση της καταδίκασε τη ρατσιστική συμπεριφορά των οπαδών της, oι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το περιβάλλον του κλαμπ. «Η Αταλάντα ανακοινώνει ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις αρχές του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, που πάντα επιδιώκεται από αυτόν τον σύλλογο, θα αντιταχθεί σθεναρά. Δεν θέλουμε, και το υπογραμμίζουμε, να δώσουμε προβολή σε θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με το περιβάλλον μας και, ως εκ τούτου, χωρίς κραυγές και γενικεύσεις, θα ενεργήσουμε στα αρμόδια γραφεία ώστε η εικόνα του συλλόγου και της πόλης του Μπέργκαμο να προστατεύονται».

