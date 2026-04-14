Νάπολι: Οι ακραίες προτάσεις του Ντε Λαουρέντις για το ποδόσφαιρο
Την ώρα που η Νάπολι προσπαθεί με νύχια και με δόντια να «ψαλιδίσει» τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ στη μάχη του Καμπιονάτο, ο πρόεδρός της ονειρεύεται ένα... άλλο ποδόσφαιρο.
Ο Αρουρέλιο Ντε Λαουρέντις που είναι γνωστός στον χώρο του αθλήματος για τις... τραβηγμένες απόψεις του, παραχώρησε συνέντευξη μέσω της οποίας έκανε λόγο για νέους κανονισμούς που θα έκαναν...πόλο το ποδόσφαιρο.
Μιλώντας στους NyTimes, ο 76χρονος ισχυρός άνδρας των «Παρτενοπέι» ανέφερε πως θα ήθελε ο χρόνος του κάθε ημιχρόνου να μειωθεί από 45 σε 25 λεπτά, αναφέροντας πως οι αγώνες είναι μεγάλοι σε διάρκεια, ενώ εξήγησε πως θα ήθελε να μετράει μόνο ο καθαρός χρόνος, δίχως καθυστερήσεις.
Στη συνέχεια, είπε πως θα ήθελε να καταργήσει τις κάρτες και να τις αντικαταστήσει με τιμωρία εξόδου από τον αγωνιστικό χώρο. Πέντε λεπτά για παράβαση που θα ισοδυναμούσε με κίτρινη και 20 λεπτά για κόκκινη κάρτα. Τέλος, αναφερόμενος στα γκολ που ακυρώνονται οριακά για οφσάιντ, τόνισε πως θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, καθώς είναι κρίμα για χιλιοστά να μην μετράει ένα γκολ. Έτσι, θα αυξηθεί ο αριθμός τους (σσ των γκολ), άρα και το θέαμα.
"I will reduce from 45 minutes each half to 25 minutes.”— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 14, 2026
Aurelio De Laurentiis, owner of Napoli, believes football will lose the younger generation.
But he has ideas. Lots of them, including no red and yellow cards and changing the rules so there are more goals...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.