Η Φιορεντίνα ακολούθησε τα... χνάρια των Γιουβέντους, Ίντερ και Ελλάς Βερόνα, καθώς αποφάσισε να «ανανεώσει» το έμβλημα της. Το ιταλικό κλαμπ παρουσίασε σήμερα (25/3) το νέο λογότυπο που θα χρησιμοποιείται από τη σεζόν 2022/23, με το οποίο οι «Βιόλα» επιχειρούν να συνδέσουν το παρόν με το παρελθόν του συλλόγου, καθώς έχει παρόμοια μορφή με ένα από τα πρώτα τους λογότυπα.

Η παλιά ασπίδα απλοποιείται σε έναν τέλειο ρόμβο, μέσα στον οποίο υπάρχει το καθιερωμένο κρίνο, το οποίο αποτελεί σύμβολο της Φλωρεντίας και από κάτω υπάρχει και ένα μωβ «V». Το μότο της καμπάνιας της Φιορεντίνα για την προώθηση του νέου της σήματος είναι «παίζουμε για να είμαστε διαφορετικοί».

