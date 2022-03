Ρίσκαρε πολύ, αλλά η παθητική Γιουβέντους πήρε αυτό που ήθελε κόντρα στη Σπέτσια (1-0), έμεινε για 14ο σερί ματς αήττητη στη Serie A και δειλά-δειλά στρέφει το βλέμμα της προς την πρώτη τριάδα (-5).

Βρήκε το γκολ από νωρίς, επαναπαύθηκε σ’ αυτό στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν το πλήρωσε και τελικά η Γιουβέντους συνέχισε νικηφόρα την αναρρίχησή της προς την πρώτη τριάδα. Με γκολ του Άλβαρο Μοράτα και παρά την παθητική στάση τους στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, οι Μπιανκονέρι επικράτησαν έστω και δύσκολα της μαχητικής Σπέτσια (1-0) και διεύρυναν το αήττητο σερί τους στα 14 παιχνίδια πρωταθλήματος, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στο «ρετιρέ» των Ίντερ, Μίλαν, Νάπολι (στο -5 από τις δύο τελευταίες).

Δεν χρειάζεται άλλο στοιχείο για να καταλάβει κανείς ότι η Γιούβε δεν βρέθηκε σε… τρελά κέφια. Αρκεί το ότι για πρώτη φορά στη φετινή Serie A, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν κατέγραψε ούτε ένα σουτ! Η Γηραιά Κυρία ευτύχησε να προηγηθεί με τον Μοράτα από το 21ο λεπτό, σε άμεση αντεπίθεση με τρεις πάσες μετά από κλέψιμο στη μεσαία γραμμή και ασίστ του Λοκατέλι για το ιδανικό πλασέ του Ισπανού.

