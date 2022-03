Φονσέκα: «Καταλάβαμε ότι είμαστε σε πόλεμο όταν νιώσαμε τις βόμβες να πέφτουν δίπλα μας» (vid)

Ο άλλοτε τεχνικός της Ρόμα, Πάουλο Φονσένκα επέστρεψε στην πατρίδα του την Πορτογαλία και διηγήθηκε όσα έζησε στην Ουκρανία που ήταν εγκλωβισμένος.

Ο πρώην προπονητής της Ρόμα, Πάουλο Φονσέκα, βρισκόταν αποκλεισμένος στην Ουκρανία. Ο Πορτογάλος τεχνικός προσευχόταν για τη ζωή τη δική του και της συζύγου του, ώστε να μην πέσει κάποια βόμβα πάνω τους. Τελικά, οι προσευχές τους εισακούστηκαν, καθώς ο Φονσέκα και η σύζυγός του η οποία κατάγεται από την Ουκρανία, κατάφεραν να φύγουν από το Κίεβο χάρη σε μια ειδική αποστολή υπό την ηγεσία της πορτογαλικής πρεσβείας και να επιστρέψου στην Πορτογαλία.

Ανακουφισμένος ο 48χρονος προπονητής διηγήθηκε στα πορτογαλικά Μέσα τις τρομακτικές στιγμές που έζησε στην Ουκρανία αλλά και για το πώς κατάφερε αυτός και η οικογένειά του να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

«Προφανώς ήταν μια ανακούφιση για εμένα και την οικογένειά μου. Μου κόστισε πολύ να αφήσω πίσω αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται με ηρωικό τρόπο, τον τρόπο που υποφέρουν οι άνθρωποι. Νιώθω ανακούφιση για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου, αλλά ταυτόχρονα νιώθω μεγάλη θλίψη.

Είχαμε προγραμματίσει το ταξίδι για τις 10 το πρωί της Πέμπτης. Θα παίρναμε μια πτήση με σύνδεση με την Ελβετία. Στις 4 το πρωί αρχίσαμε να νιώθουμε τις βόμβες να πέφτουν στο Κίεβο. Είχαμε λίγο χρόνο να αρπάξουμε τις τσάντες μας και να βγούμε στους δρόμους. Όταν φτάσαμε στο κέντρο, είχε τόση κίνηση που δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Μείναμε στο ξενοδοχείο του προέδρου της Σαχτάρ μαζί με τους παίκτες της Σαχτάρ. Η στιγμή που νιώσαμε τον περισσότερο φόβο ήταν όταν νιώσαμε τις βόμβες να πέφτουν κοντά μας. Δεν μας άφησε καμία αμφιβολία ότι ο πόλεμος είχε αρχίσει.

Προφανώς είμαστε εξαντλημένοι. Χρειάστηκαν πολλές ώρες ταξιδιού. Όπως είπα, θα ήθελα να ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους που ήταν σημαντικοί για εμάς να είμαστε εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Σαχτάρ που μας καλωσόρισε τις πρώτες μέρες, την πορτογαλική πρεσβεία που μας μετέφερε από το Κίεβο στη Ρουμανία και ένα πολύ ιδιαίτερο ευχαριστώ σε ένα άτομο που βρισκόταν στην Πορτογαλία αλλά ανησυχούσε πάντα για την κατάστασή μας: τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Φερνάντο Γκόμες. Ήρθε σε επαφή με τον πρόεδρο της ουκρανικής ομοσπονδίας στα σύνορα και μας βοήθησε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάουλο Φονσέκα στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους της Πορτογαλίας.

➡️@PFonsecaCoach spoke to the Portuguese press about his experience during the first days of war in Ukraine, before returning to Portugal. Glad to see you're safe!

