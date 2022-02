Η Ρόμα πήρε τους τρεις βαθμούς στο φινάλε και ο Τζανιόλο «θυσιάστηκε» αποκομίζοντας... σουβενίρ στο πρόσωπο από την κλωτσιά που δέχθηκε από παίκτη της Σπέτσια για το πέναλτι στο 96'.

Οι «τζιαλορόσι» δίχως τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο, αφού λόγω τιμωρίας... βρισκόταν στο πούλμαν έξω από το γήπεδο και παρακολουθούσε το ματς από λάπτοπ, επικράτησαν 1-0 εκτός έδρας με γκολ του Έιμπραχαμ στο 90' + 6'!

Για να στηθεί η μπάλα στην άσπρη βούλα, έπρεπε ο Νικολό Τζανιόλο να... αποκομίσει σουβενίρ που για λίγο καιρό θα επηρεάσουν την αυτοπεποίθησή του ως προς την ομορφιά.

Μια πληγή πάνω από τη μύτι και ένα μαυρισμένο μάτι είναι τα αναμνηστικά από το παπούτσι του αντιπάλου του που τον χτύπησε στο πρόσωπο...

A cut, a black eye and 3 points for Roma 💛❤️



The cost of victory for Zaniolo pic.twitter.com/5NEBmBtoeo